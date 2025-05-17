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06:11, 17 мая 2025Силовые структуры

Российским военным подтвердили приговор за убийство в Волновахе

Двум военным ВС РФ подтвердили пожизненные сроки за убийство семьи в Волновахе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Апелляционный военный суд оставил без изменения пожизненный приговор двум российским военнослужащим, осужденным по статье об убийстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах уточняется, что судебный акт оставлен без изменения.

Ранее в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил двух военнослужащих к пожизненным срокам за массовое убийство жителей в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР). Мужчин признанли виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом двух и более лиц, включая малолетних (ч. 1 ст. 139, п. п. «а», «в», «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В конце октября 2023 года в частном доме в городе Волноваха в ДНР контрактники Станислав Рау и Антон Сопо расстреляли семью Капканец из девяти человек, среди которых были двое детей. Через два дня правоохранители задержали подозреваемых. Согласно одной из версий, преступление могло быть совершено из-за алкоголя.

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