Российский бизнесмен поверил в популярную схему мошенников и лишился нескольких миллионов

Бизнесмен из Новокузнецка лишился 6,5 млн рублей, поверив в утечку данных

В Новокузнецке 39-летний бизнесмен поверил звонку от мошенников, которые убедили его в том, что он подозреваемый по делу об утечке персональных данных своих бывших подчиненных, и лишился 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Мужчине написал неизвестный, представившись его бывшим руководителем. Он рассказал, что в компании обнаружили утечку данных, и предупредил, что с ним хотят связаться представители правоохранительных органов. Вскоре после этого потерпевшему поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником одного из ведомств.

«[Звонивший] заверил новокузнечанина, что тот является подозреваемым в утечке данных своих сотрудников, а также что от его имени поданы заявки на кредиты», — сообщили правоохранители. После этого бизнесмена убедили в том, что решить проблему можно, переведя свои накопления на «безопасный счет».

Хотя потерпевший знал об этой популярной схеме мошенников, он все равно последовал инструкциям. В итоге он совершил 26 переводов на общую сумму около 6,5 миллионов рублей. Спустя некоторое время он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские устанавливают личности аферистов.

Ранее сообщалось, что 84-летняя москвичка продала единственное жилье из-за телефонных мошенников.