Российский штурмовик три дня корректировал огонь по ВСУ без еды и воды

Штурмовик Бородавко рассказал, как три дня корректировал огонь по ВСУ из укрытия

Штурмовик 242-го мотострелкового полка группировки Вооруженных сил (ВС) России «Центр» Дмитрий Бородавко пробился к позициям украинских военных при освобождении Александрополя в Донецкой народной республике (ДНР) и три дня корректировал огонь по противнику. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Лежал три дня там, не ел, не пил, корректировал "птицы", корректировал, откуда работает миномет, корректировал, сколько их идет, где они работают, на каком расстоянии, на какой дистанции, вот таким образом мы их всех победили», — рассказал боец ВС РФ.

По словам бойца, ему пришлось выкопать себе яму палкой, так как лопату потерял по дороге к месту. Вскоре бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) их с напарником заметили, но сослуживец смог их ликвидировать.

О том, что российские военные смогли взять под контроль Александрополь, Министерство обороны России сообщило 17 мая. В ведомстве подметили, что территория была освобождена от подразделений Украины решительными действиями войск «Центр».

Ранее Бородавко рассказал, как вступил в рукопашную с бойцом ВСУ в окопе под Александрополем.