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16:05, 17 мая 2025Моя страна

В Алтае тонущий табун лошадей попал на видео

В Алтае поток воды смыл табун лошадей с жеребенком
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Чулышманской долине Республики Алтай табун лошадей оказался посреди разлившейся реки и смог выплыть на берег. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Тонущие лошади попали на видео, снятое Жанной и Алексеем Емелиным. На кадрах видно, как поток воды, усилившийся из-за паводков, смыл целый табун. Лошади боролись с течением и в конце концов смогли выйти на берег.

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Сделать это не получилось только у жеребенка. Две взрослые лошади шли рядом с ним по берегу, пока его уносило течением, но ничем не могли помочь. Жеребенка спасли неравнодушные люди, плывшие по реке на лодке. Они помогли ему добраться до берега, где его ждали сородичи.

Ранее сообщалось, что в Верховажском округе Вологодской области фермер Светлана Святова создала конный двор для сохранения исчезающей исконно русской мезенской породы лошадей. Сейчас в табуне восемь лошадей, Святова хочет увеличить поголовье и получить статус племенного репродуктора.

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