В ДНР заявили об интересе к региону крупных застройщиков и инвесторов

Пушилин: Интерес к жилью в ДНР проявляют крупные застройщики и инвесторы

Интерес к жилью в Донецкой Народной республике (ДНР) проявляют крупные застройщики и инвесторы. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.

В рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» Пушилин отметил, что федеральные компании заинтересованы возведением жилья не только в Мариуполе, но уже и в Донецко-Макеевской агломерации.

«Уже есть реализованные и реализуемые проекты. Но это касается как раз строительства в Мариуполе, потому что там начали работы раньше, была возможность обеспечить безопасность намного ранее. Но теперь мы уже говорим о Донецко-Макеевской агломерации и других наших муниципалитетах, где сейчас формируется определенный интерес у застройщиков и инвесторов в целом», — пояснил он.

Еще в 2022 году Центробанк задумался о введении льготной ипотеки для жителей Донбасса. Регулятор провел консультации с рядом кредитных организаций насчет упрощения процедур предоставления льготной ипотеки жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сбер выдал первые ипотеки по льготной программе «Региональная ипотека» в июне 2024-го.