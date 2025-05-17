В Минтруда оценили вероятность становления 31 декабря постоянным выходным днем

Котяков: Ни ГД, ни правительство не обсуждают закрепление 31 декабря выходным

Глава Минтруда России Антон Котяков в комментарии РИА Новости оценил вероятность того, что 31 декабря станет постоянным выходным днем. По его словам, ни Госдума, ни правительство не обсуждает эту инициативу.

Министр пояснил, что для закрепления этого дня нерабочим требуется внесение изменений в законодательство.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — сказал Котяков.

Он добавил, что любое ведомство может выступить с подобным предложением, после чего оно будет рассмотрено на заседании правительства и внесено в Госдуму.

Ранее Котяков сообщил, что в России начали обсуждение идеи о том, чтобы сделать выходными дни с 1 по 9 мая в календаре на 2026 год.

