Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 17 мая 2025Россия

В России оценили вероятность совместного управления Запорожской АЭС

Депутат Карчаа: Совместное управление ЗАЭС невозможно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ринат Карчаа в беседе с РИА Новости оценил вероятность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и назвал подобный сценарий невозможным.

Он отметил, что любой атомный объект предполагает режим секретности и лицензирование, поскольку отрасль является жестко регламентированной. В этом случае встает вопрос, в какой стране будет выдаваться эта лицензия, по каким законам.

«Кроме того, остается масса вопросов, как это организационно будет выглядеть. В моем понимании это что-то из области того, что мы называем невероятным», — подчеркнул Карчаа.

Он добавил, что Запорожская АЭС находится под российским управлением, и попытка ввести тему совместного управления в переговорный процесс означает обострение ситуации.

Депутат задался вопросом, для чего нужно чье-то присутствие на станции, поскольку для надзора там уже находятся инспекторы МАГАТЭ. Если же это попытка забрать у России ЗАЭС, то это нереальная задача, заключил он.

Ранее агентство Reuters ознакомилось с документом, в котором озвучены предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. Среди прочих инициатив Вашингтон предлагает дать Украине возможность восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией, с тем чтобы затем управление объектом перешло США, а электроэнергия распределялась между обеими сторонами, а также над Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

    В Крыму предрекли возвращение украинцев в «Русский дом» и появление нового Хмельницкого

    Вылазки ВСУ в Херсонской области назвали обреченными

    В России оценили вероятность совместного управления Запорожской АЭС

    Посольство России выразило недоумение по поводу заявления Стармера

    В США задумали переселить миллион палестинцев из Газы в Ливию

    Раскрыты подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

    Эксперт заявил об одержимости Трампа идеей встречи с Путиным

    Гимнастка из России показала фото в коротком топе с откровенным декольте

    Популярный российский актер уйдет в армию в конце мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости