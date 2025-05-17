В российском городе отогнали бездомных от консерватории «карательным благоустройством»

В Ростове-на-Дону провели «карательное благоустройство» у консерватории

У здания консерватории в Ростове-на-Дону провели «карательное благоустройство». Об этом пишет издание «Подъем».

На парапете у Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова установили заборчик с остроконечными пиками, который напомнил местным жителям ограду на кладбище. Позже его покрасили золотой краской.

Предположительно, власти российского города хотели таким образом отогнать от консерватории бездомных и студентов, которые часто устраивались на парапете.

При этом в районной администрации не уточнили, кто решил установить золотую ограду, но заявили, что пики уже демонтировали.

Ранее фасад дома, в котором недавно прошел капитальный ремонт, едва не рухнул на людей во Владивостоке. Куски стены и козырька осыпались прямо на крыльцо.