В США оценили способность Ватикана стать посредником по Украине

Рубио: Ватикан не будет посредником в урегулировании конфликта на Украине

Ватикан не сможет выступить в роли посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине, считает госсекретарь США Марко Рубио. Его заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

При этом глава американского ведомства отметил, что обеим сторонам конфликта «было бы удобно» приехать в Ватикан. «Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не только по посредничеству в установлении мира, но и по обмену пленными», — сказал он.

Ранее Рубио сообщил, что США представили «сильный мирный план» по Украине. Детали инициативы госсекретарь не раскрыл.

14 мая новоизбранный Папа Римский Лев XIV выразил желание стать посредником в урегулировании всех текущих вооруженных конфликтов, включая украинский. Понтифик призвал не делить противоборствующие стороны на «хороших» или «плохих», подчеркнув необходимость компромисса и понимания интересов каждого государства.