Папа Римский Лев XIV захотел стать посредником в урегулировании всех конфликтов

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV захотел стать посредником в урегулировании всех текущих вооруженных конфликтов, включая украинский. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Народ хочет мира, и я от всего сердца говорю лидерам: давайте встречаться, давайте говорить, давайте вести переговоры», — отметил лидер Святого престола.

При этом понтифик призвал не делить противоборствующие стороны на «хороших» или «плохих», подчеркнув необходимость компромисса и понимания интересов каждого государства.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с Ватиканом и знакомый с предыдущим понтификом Франциском, рассказал, что Лев XIV, вопреки сложившемуся мнению, положительно относится к России и нацелен на скорейшее окончание конфликта на Украине.

Также Севастьянов подчеркнул, что предыдущий Папа Римский Франциск активно выступал в качестве посредника в конфликте на Украине и его политика будет продолжена. В частности, в ходе состоявшейся 12 мая встречи с журналистами Лев XIV выразил желание участвовать в переговорах, продвигая мирный план своего предшественника.