«Он положительно относится к России». В Ватикане раскрыли отношение Папы Римского к конфликту на Украине. Что об этом известно?

Глава ВСС Севастьянов: Новый Папа Лев XIV положительно относится к России

Роберт Фрэнсис Превост, новоизбранный Папа Римский Лев XIV, вопреки сложившемуся мнению положительно относится к России, и он нацелен на скорейшее окончание конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с Ватиканом и знакомый с предыдущим понтификом Франциском.

Как отмечает журнал Politico, в 2022 году будущий понтифик критиковал Россию за проведение Специальной военной операции (СВО).

8 мая 2025-го, сразу после своего избрания, Лев XIV выступил с обращением, в котором призвал «наводить мосты диалога для построения мира». Позже, 11 мая, в своей первой воскресной проповеди он призвал урегулировать конфликты на Украине, Ближнем Востоке, а также между Индией и Пакистаном.

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Почему священник критиковал Россию?

Как уточнил Севастьянов, критика кардинала Превоста в адрес России была не более чем временной конъюнктурой, высказанной им как перуанским епископом, а не будущим Папой Римским.

При этом он напомнил, что Лев XIV представляет американцев-католиков, которые хорошо относятся к России и видят в ней идеологического союзника. Например, одним из них является вице-президент США Джей Ди Вэнс, принявший католицизм в зрелом возрасте.

Являясь американцем, Папа Римский положительно относится к Москве. Это отличительная черта американских католиков, они являются убежденными последователями Фатимской Божьей Матери и верят в особую духовную миссию России в мире Леонид Севастьянов глава Всемирного союза староверов

Фото: Vatican Media / AP

Кроме того, глава Всемирного союза староверов указал, что принадлежность Папы Льва XIV к США является «ключевым фактором в сдерживании от раскола католиков, а также снижения геополитической напряженности в мире».

Он объяснил, что выбор нового Папы Римского тесно связан с вопросом налаживания отношений с православным миром, включая Россию, так как он является членом Ордена Святого Августина.

«Для межхристианского диалога Папа Лев XIV также является идеальным кандидатом. Дело в том, что Святой Августин, основатель ордена августинцев, является отцом и учителем церкви не только для католиков, но и для православных с протестантами», — резюмировал он.

Лев XIV будет продвигать мирный план Ватикана по Украине

Также Севастьянов подчеркнул, что предыдущий Папа Римский Франциск активно выступал в качестве посредника в конфликте на Украине и его политика будет продолжена.

На своей первой проповеди, говоря про Украину, Лев XIV упомянул пункты мирного плана Папы Франциска, показав, что он будет работать в рамках стратегии предшественника Леонид Севастьянов глава Всемирного союза староверов

Он напомнил, что план Франциска включал в себя: обмен пленными всех на всех; обоюдный возврат детей; освобождение всех политических заключенных; снятие санкций с родственников попавших под санкции граждан России.

Глава Всемирного союза староверов добавил, что в ходе состоявшейся 12 мая встречи с журналистами Лев XIV повторил эти пункты и выразил желание участвовать в переговорах.

Мирная инициатива Ватикана по Украине Осенью 2022 года бывший Папа Римский Франциск выразил желание стать посредником в кризисе на Украине и навести мосты между Киевом и Москвой. С этой задачей была создана особая должность спецпосланника по украинскому конфликту. Ее занял кардинал Матео Дзуппи, который посещал обе страны. Также к переговорам был подключен государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролин, имеющий репутацию «непревзойденного дипломата Ватикана». Осенью 2023 года Украина выступила против дальнейшего посредничества Католической церкви после того, как Франциск в обращении к русским католикам призвал их «помнить, что они являются наследниками великой России». Тем не менее благодаря содействию Ватикана Москва и Киев провели несколько раундов обмена военнопленными. Также понтифик критиковал военную помощь Украине и идею разрешить дальнобойные удары западным оружием вглубь России. Российская сторона несколько раз положительно оценивала усилия Святого престола, называя его позицию конструктивной.

По его словам, Святой престол решительно выступает против экономических ограничений, так как он фактически превращает членов семей в политических заложников.

В частности, Севастьянов обратил внимание на историю с гражданкой Хорватии и католичкой Сандрой Николич, которая попала в 2022 году под санкции из-за того, что является супругой российского миллиардера Андрея Мельниченко.