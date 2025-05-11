Папа Римский Лев XIV призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV в своей первой проповеди призвал политиков к миру

В своей первой воскресной проповеди Папа Римский Лев XIV призвал урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке и между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает ТАСС

В обращении после молитвы Царице небесной на площади Святого Петра понтифик напомнил о трагедии Второй мировой войны, которая унесла 60 миллионов жизней и призвал сегодняшних политиков к миру. «Призываю сделать все необходимое, чтобы достигнуть как можно быстрее справедливого и крепкого мира на Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям», — заявил он.

Папа Римский также призвал оказать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и освободить всех заложников. Он добавил, что с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном и выразил надежду, что в ближайшее время между этими странами будет достигнуто соглашение о перемирии.

Ранее Папа Римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из важнейших проблем, с которыми столкнулось человечество. По его мнению, ИИ создает трудности для защиты «человеческого достоинства, справедливости и труда».