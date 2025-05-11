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14:09, 11 мая 2025Мир

Папа Римский Лев XIV призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV в своей первой проповеди призвал политиков к миру
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Franco Origlia / Getty Images

В своей первой воскресной проповеди Папа Римский Лев XIV призвал урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке и между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает ТАСС

В обращении после молитвы Царице небесной на площади Святого Петра понтифик напомнил о трагедии Второй мировой войны, которая унесла 60 миллионов жизней и призвал сегодняшних политиков к миру. «Призываю сделать все необходимое, чтобы достигнуть как можно быстрее справедливого и крепкого мира на Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям», — заявил он.

Папа Римский также призвал оказать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и освободить всех заложников. Он добавил, что с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном и выразил надежду, что в ближайшее время между этими странами будет достигнуто соглашение о перемирии.

Ранее Папа Римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из важнейших проблем, с которыми столкнулось человечество. По его мнению, ИИ создает трудности для защиты «человеческого достоинства, справедливости и труда».

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