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23:57, 10 мая 2025Наука и техника

Папа Римский назвал ИИ одной из важнейших проблем

Папа Римский Лев XIV назвал ИИ одной из важнейших проблем человечества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лев XIV

Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римский Лев XIV провел свою первую встречу с кардиналами после своего избрания главой Католической церкви. Об этом написало издание Al Jazeera.

Лев XIV поделился видением своего папства в Ватикане и назвал искусственный интеллект (ИИ) одной из важнейших проблем, с которыми столкнулось человечество. В частности, ИИ создает трудности для защиты «человеческого достоинства, справедливости и труда». Это мнение разделял и предшественник Льва XIV — Папа Франциск.

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Ранее главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV. Прево является членом ордена Святого Августина.

Прево долгое время служил в Перу, занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане — управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.

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