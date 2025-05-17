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00:01, 18 мая 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали ракетами Запорожскую область

Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Васильевка в Запорожской области с помощью ракет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате удара два мирных жителя получили осколочные ранения разной степени тяжести. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В субботу, 17 мая, ВСУ атаковали Крым беспилотниками. Над территорией полуострова сбили пять дронов.

В этот же день российским военным удалось сбить три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 украинских беспилотников в 143 районах.

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