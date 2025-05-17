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14:00, 17 мая 2025Россия

В небе над Крымом сбили еще четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: Еще четыре дрона ВСУ сбили средства ПВО в небе над Крымом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В небе над Крымом российские военные сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа были замечены в период с 12:05 до 12:25. Затем украинские дроны успешно сбили средства ПВО.

Ранее в субботу, 17 мая, еще один БПЛА перехватили в небе над Крымом. В 11 часов дня украинский беспилотник уничтожили.

В Минобороны также доложили, что военным удалось сбить три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в 143 районах. Российские средства ПВО поразили и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Помимо этого, российские военные смогли взять под контроль поселение в ДНР — Александрополь. В ведомстве подметили, что территория была освобождена от подразделений Украины «решительными действиями» войск «Центр».

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