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22:24, 16 мая 2025Мир

Захарова обвинила Европу в создании цифрового информационного концлагеря

Захарова: Жителей ЕС загоняют в цифровой информационный концлагерь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жителей государств — членов Евросоюза (ЕС) все чаще лишают правдивой информации, загоняя их в цифровой информационный концлагерь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Дело в самих гражданах европейских стран, которым их власти перекрывают доступ к альтернативной, правдивой информации. Цензура, которая практикуется в большинстве государств Европы, — это не забота о гражданах, а инструмент контроля», — пояснила дипломат.

По ее мнению, жители Европы знают только то, что позволяют власти, и это является грубым нарушением базового права европейцев на информацию. Захарова напомнила, как в 2024 году дала интервью немецкому изданию Compact и сразу после его выхода против издания начались репрессии. «Очевидно, это такая "свобода прессы" по-европейски. Если вы позволите себе даже немного выйти за очерченные линии — вас тут же зачистят», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что введение цензуры против политических оппонентов и репрессии против несогласных недопустимы ни в одном демократическом государстве.

Ранее официальный представитель МИД обвинила НАТО в уничтожении свободы слова.

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