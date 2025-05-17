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15:38, 17 мая 2025Мир

Захарова призвала Украину не слушать советы НАТО

Захарова: Украинцы не должны позволять НАТО сбивать себя с пути урегулирования
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала украинцев не слушать советы стран НАТО. В Telegram-канале она заявила, что Украина не должна позволять Западу сбивать себя с пути урегулирования конфликта.

Таким образом Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, который положительно оценил решение о предстоящем обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Она напомнила, что эта идея принадлежала России.

«Все это (обмен пленными — прим. «Ленты.ру») предложила Россия, ее президент, и реализовала уполномоченная главой государства делегация. (...) Получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли натовским советчикам снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», — написала дипломат.

Ранее Захарова обвинила Европу в создании цифрового информационного концлагеря. Дипломат отметила, что власти стран Евросоюза перекрывают гражданам доступ к альтернативной, правдивой информации.

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