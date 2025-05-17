Живодерам предложили назначать обязательную психиатрическую экспертизу ради защиты людей

Депутат Арапов предложил назначать живодерам психиатрическую экспертизу

Депутаты направили в Правительство России законопроект об обязательной психиатрической экспертизе для обвиняемых в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инициатор законопроекта — депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов — предложил внести поправку в статью 196 УПК РФ. Он считает, что в ней необходимо сделать пункт 3.3 о проверке психического состояния и назначать ее живодерам ради безопасности людей.

Арапов объяснил, что жестокое обращение с животными может являться признаком серьезных психических отклонений и предвестником насильственных преступлений против людей. Депутат уверен, что экспертиза будет на ранних этапах выявлять склонность к насилию, что поможет защитить общество.

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