Бельгия раскрыла содержание пакета помощи Украине на 1 миллиард евро

Бельгия передаст Украине системы Cerber и танк Leopard

Бельгия передаст Украине пакет помощи на один миллиард евро. Об этом сообщает издание Tijd со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкен.

По его словам, Киев получит 20 модернизированных систем ПВО Cerber, танк Leopard с новой орудийной башней, более 16 тысяч единиц оружия, около сотни бронированных машин скорой помощи и транспортных средств Unimog, пять беспилотных морских судов, беспилотники, шлемы, медицинское оборудование, портативные средства обнаружения беспилотников, очки ночного видения, а также защитную одежду от химических, биологических, радиологических и ядерных воздействий.

Военную помощь на один миллиард евро Бельгия пообещала Украине 7 марта. До этого Бельгия вновь отложила поставку Украине истребителей F-16.