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11:49, 18 мая 2025Спорт

Дрогба описал эмоции от приезда в Россию

Футболист Дрогба заявил, что испытывает невероятные эмоции от приезда в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Бывший футболист лондонского «Челси» Дидье Дрогба описал эмоции от приезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что испытывает невероятные впечатления от возвращения в Россию. Он подчеркнул, что последний раз приезжал в страну на чемпионат мира в 2018 году.

«Но самое фантастическое, что Россия очень гостеприимная. Могу сказать, что одна из самых гостеприимных стран в мире», — добавил Дрогба.

Спортсмен прилетел в Москву, чтобы принять участие в гала-матче Fonbet «Первый Еврокубок», посвященном победе футбольного клуба ЦСКА в кубке УЕФА 2005 года. Армейцы стали первым российским клубом, выигравшим еврокубок.

Матч пройдет 18 мая на «ВЭБ Арене». Он начнется в 16:30 по московскому времени.

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