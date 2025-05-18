Экс-министр Подмосковья попал на видео в день нападения на бывшую подругу

Опубликованы кадры с экс-министром Хубутией в день нападения на Юлию Ван

Бизнесмен и экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия попал на видео в день нападения на бывшую возлюбленную, предпринимательницу Юлию Ван. Кадры публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Хубутия торопливо проходит мимо дома, держа в руке какой-то предмет.

В апреле Юлия Ван обвинила Хубутию в избиении. По ее словам, бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Отмечалось, что до декабря 2024 года они состояли в отношениях, у пары родился ребенок. После того как Ван решила разорвать отношения, экс-возлюбленный стал ей угрожать.

17 мая Хубутия признался в нападении на бывшую девушку. Он добровольно явился на допрос к следователю и написал явку с повинной.