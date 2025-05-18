Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 18 мая 2025Россия

Экс-министр Подмосковья попал на видео в день нападения на бывшую подругу

Опубликованы кадры с экс-министром Хубутией в день нападения на Юлию Ван
Ольга Коровина

Кадр: Телеграм-канал РЕН ТВ|Новости

Бизнесмен и экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия попал на видео в день нападения на бывшую возлюбленную, предпринимательницу Юлию Ван. Кадры публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Хубутия торопливо проходит мимо дома, держа в руке какой-то предмет.

В апреле Юлия Ван обвинила Хубутию в избиении. По ее словам, бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Отмечалось, что до декабря 2024 года они состояли в отношениях, у пары родился ребенок. После того как Ван решила разорвать отношения, экс-возлюбленный стал ей угрожать.

17 мая Хубутия признался в нападении на бывшую девушку. Он добровольно явился на допрос к следователю и написал явку с повинной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нужный для России результат СВО

    Во Франции захотели разрешить эвтаназию

    ВСУ атаковали дроном машину с мирным жителем в российском регионе

    Британский аналитик оценил переговоры в Стамбуле

    Жители российской многоэтажки пожаловались на кроличий беспредел

    На Украине мужчина выпал из окна ТЦК

    Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры в НХЛ

    Орешкин оценил состояние российской экономики

    Победитель «Битвы экстрасенсов» призвал россиян не ходить к ясновидящим

    Зеленский впервые встретился с вице-президентом США после перепалки в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости