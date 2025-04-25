Экс-министр Подмосковья напал на бывшую девушку и нанес ей множественные ранения

Mash: Экс-министр торговли Подмосковья Хубутия чуть не убил свою бывшую девушку

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия чуть не убил свою бывшую девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хубутия сломал бывшей возлюбленной обе ноги, пока их дочь спала в соседней комнате. Он приехал в село Трехгорка Одинцовского района, где живет владелица чайного дома Van Tea Юлия Ван. До декабря 2024 года они состояли в отношениях, у пары родился ребенок. После того, как Ван решила разорвать отношения, Хубутия начал ей угрожать.

По словам близких женщины, бывший министр обещал забрать дочь, отнять все имущество и сдать Ван в психиатрическую лечебницу. В ночь на пятницу, 25 апреля, он приехал к Юлии, ворвался в дом и напал на нее. Предпринимательница позвала на помощь няню, та вызвала полицейских и родственников Ван.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, Хубутия уже уехал. Женщину доставили в больницу с множественными ранениями. По предварительным данным, экс-министр во время нападения использовал молоток или топор.

Ранее в подмосковном Пушкино задержали мужчину за расправу над сожительницей. Задержанному предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ.