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12:31, 17 мая 2025Силовые структуры

Экс-министр Подмосковья признался в нападении с топором на бывшую девушку

Экс-министр Подмосковья Хубутия признался в нападении на бывшую девушку Ван
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Михаил Хубутия

Михаил Хубутия. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бизнесмен и экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия признался в нападении на бывшую возлюбленную — владелицу чайного дома Van Tea Юлию Ван. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в Следственном комитете России по Московской области.

Обвиняемый Хубутия добровольно явился на допрос к следователю и написал явку с повинной. В ближайшее время ему будет выбрана мера пресечения. «Следователь будет просить домашний арест», — рассказали РЕН ТВ.

Уголовное дело на экс-министра завели, после того его бывшая девушка Юлия Ван обвинила его в избиении. По ее словам, бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и избил ее обухом. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

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Ван объяснила, что состояла в отношениях с Хубутией с 2018 года. В декабре 2024 года она решила уйти от мужчины, но тот стал ей угрожать.

Ранее Хубутия утверждал, что с Ван его изначально связывало финансовое сотрудничество. Он платил ей за свидания и интимные отношения, а потом «остыл» к ней и начал избегать.

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