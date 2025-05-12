Экс-министр Подмосковья ответил на обвинения в нападении на бывшую девушку

Экс-министр Подмосковья Хубутия ответил на обвинения бывшей девушки

Бизнесмен и экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия ответил на обвинения в нападении на бывшую девушку, владелицу чайного дома Van Tea Юлию Ван. Об этом сообщает StarHit.

В частности, он рассказал, что с Ван его изначально связывало финансовое сотрудничество. Хубутия пояснил, что из-за своей занятости он иногда прибегает к услугам менеджеров, которые специализируются на подборе спутниц для клиентов.

«Подобная практика в нашей стране существует давно, хотя большинство участников рынка стараются это не афишировать. Тем не менее, обстоятельства вынуждают меня быть предельно откровенным», — сказал он.

Один из менеджеров предложил его познакомиться с Ван. Девушка в свою очередь якобы назвала условия, в которые входили 10 тысяч долларов за свидание, а также интимные отношения. На условия экс-политик согласился.

После нескольких лет встреч, пояснил предприниматель, он «остыл» к ней и начал избегать общения. Ван якобы начала ему угрожать и требовать денег, после чего появилась история с нападением.

Юлия Ван обвинила Хубутию в избиении. По ее словам, бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей. Против экс-министра возбудили уголовное дело.