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02:08, 18 мая 2025Мир

Фигурантам дела о пожаре в турецком отеле запросили почти по 2 тысячи лет тюрьмы

В Турции запросили по 1998 лет тюрьмы обвиняемым в пожаре в отеле Grand Kartal
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкая прокуратура запросила по 1998 лет тюремного заключения для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле Grand Kartal в провинции Болу на горнолыжном курорте Карталкая. Об этом сообщает телеканал NTV.

Им вменяют «убийство с возможным умыслом» и «умышленное причинение ранений с возможным умыслом». В числе обвиняемых есть владельцы отеля и его руководство, заместитель мэра Болу, руководитель пожарной службы провинции и другие чиновники.

По информации телеканала, еще 19 фигурантам дела, включая технический персонал отеля, грозит 22 года лишения свободы.

Пожар в Grand Kartal произошел в ночь на 21 января. Огонь вспыхнул на кухне ресторана, причиной возгорания стал неисправный электрогриль. Дым перешел на верхние этажи по пожарной лестнице. В результате пожара погибли 78 человек, еще 133 пострадали.

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