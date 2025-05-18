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22:25, 18 мая 2025Мир

Масштабное отключение электричества произошло в Северной Македонии

Масштабное отключение электричества произошло в Северной Македонии и Сербии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joan Gosa / Globallookpress.com

Масштабное отключение электричества произошло в Северной Македонии и Сербии в воскресенье, 18 мая. Об этом информирует болгарское агентство BGNES.

«В ранние часы воскресенья система столкнулась с серьезными проблемами: высоким напряжением из-за низкого потребления и большим количеством реактивной энергии», — сказано в сообщении.

Болгария, по словам ее министра энергетики Жечо Станкова, помогает пострадавшим странам. Также отмечается, что сбой не был связан с использованием возобновляемой энергетики. Причина, по словам министра, связана исключительно с реактивной энергией, которая увеличила напряжение в электросети.

Также поступили данные, что проблемы с передачей электроэнергии испытывает и Хорватия.

В конце апреля Испания, в частности Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества.

Позже появилась информация, что национальная судебная коллегия Испании засекретила материалы расследования о масштабном отключении электричества, произошедшем 28 апреля и затронувшем почти всю территорию страны.

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