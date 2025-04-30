Испания засекретила расследование масштабного блэкаута в стране

В Испании засекретили расследование об отключении электричества в стране

Национальная судебная коллегия Испании засекретила материалы расследования о масштабном отключении электричества, произошедшем 28 апреля и затронувшем почти всю территорию страны. Об этом сообщается в пресс-релизе судебных властей королевства.

«Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошел в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что расследование ведется с целью установить, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры страны.

28 апреля сообщалось, что Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества.