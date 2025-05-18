Мост 15 века обрушился в Дагестане

Построенный в 15 веке мост частично обрушился в Дахадаевском районе Дагестана

Часть построенного в 15 веке моста обрушилась в Дахадаевском районе Дагестана из-за дождей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мост в селе Кунки, который считается объектом исторического наследия, использовали по назначению. В частности, по нему добирались в школу местные дети. Отмечается, что есть риск полного обрушения моста.

Ранее в мае стало известно, что грузовик «Урал» застрял на аварийном мосту в Муйском районе Бурятии. Машина повисла на днище, а два колеса «Урала» оказались в воздухе. Мост был построен в 1984 году в качестве временного.

В том же месяце Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что в Ульяновске теплоход «Капитан Соловьев», который буксировал баржу «Волга нефть 103», столкнулся на Волге с опорой Императорского моста. В результате происшествия никто не пострадал. Также не произошло разлива нефтепродуктов.