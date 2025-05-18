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11:39, 18 мая 2025Экономика

Обвиненный в отмывании денег блогер пытался вывезти из России 100 миллионов рублей

Shot: Гусейн Гасанов пытался продать квартиру перед возбуждением уголовного дела
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Популярный российский блогер Гусейн Гасанов, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, пытался продать свою квартиру в «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, незадолго до возбуждения уголовного дела Гасанов выставил на продажу за 100 миллионов рублей свои трехкомнатные апартаменты в Neva Towers. Элитная квартира с дизайнерским ремонтом, где блогер снимал свои видеоролики, насчитывает 124 квадратных метра площади. Главная особенность жилья — панорамный вид с 44-го этажа на 180 градусов.

Известно, что ранее Гусейн сдавал апартаменты в аренду за 749 тысяч рублей в месяц. После возникновения проблем с законом блогер продал свой автомобиль Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого оценивается на рынке в 50 миллионов рублей, а также выставил на продажу квартиру в «Москва-Сити», но найти покупателей не успел. Теперь жилплощадь могут арестовать приставы.

Ранее стало известно, что после начала расследования дела об уклонении от уплаты налогов в России Гусейн Гасанов улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Источники сообщали, что блогер задолжал более 244 миллионов рублей.

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