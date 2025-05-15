Популярный российский блогер решил скрыться от неуплаты налогов в ОАЭ

Гусейн Гасанов улетел в ОАЭ, чтобы скрыться от неуплаты налогов

Популярный российский блогер Гусейн Гасанов улетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после начала расследования его дела о невыплате налогов. Об этом пишет Пятый канал.

Источник издания, знакомый с ситуацией Гасанова, сообщил, что блогер задолжал более 244 миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело из-за легализации денежных средств, однако спустя некоторое время Следственный комитет России отказался от дела.

Согласно данным источника, в течение последних пяти лет на счет, который Гасанов зарегистрировал в качестве ИП, было переведено более 668 миллионов рублей. Из них около 624 миллионов были сняты в виде наличных, вложены в недвижимость или были использованы для переводов физическим лицам.

Ранее Гасанов прокомментировал новость о своем заочном аресте. Он сделал акцент на том, что решил проблемы с налогами еще в 2024 году.