Орешкин оценил состояние российской экономики

Орешкин: Экономика России научилась расти в условиях ограничений

Российская экономика приспособилась к внешним ограничениям, в стране наблюдается устойчивый экономический рост. Состояние экономики оценил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Российская экономика уже научилась жить в условиях этих внешних ограничений. И часть из них многие из них используют на самом деле себе в пользу», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Орешкин подчеркнул, что российский бизнес подтверждает готовность справляться с ограничениями. По его словам, заявления западных экспертов о серьезных проблемах в российской экономике — «это виртуальность». В реальности экономика России растет, а уровень безработицы остается рекордно низким.

Ранее в мае глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, говоря о 17-м пакете антироссийских санкций Евросоюза, заявил о недостаточности введенных ограничений и поделился планами «раз и навсегда задушить экономику России».