Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 18 мая 2025Экономика

Орешкин оценил состояние российской экономики

Орешкин: Экономика России научилась расти в условиях ограничений
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости

Российская экономика приспособилась к внешним ограничениям, в стране наблюдается устойчивый экономический рост. Состояние экономики оценил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Российская экономика уже научилась жить в условиях этих внешних ограничений. И часть из них многие из них используют на самом деле себе в пользу», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Орешкин подчеркнул, что российский бизнес подтверждает готовность справляться с ограничениями. По его словам, заявления западных экспертов о серьезных проблемах в российской экономике — «это виртуальность». В реальности экономика России растет, а уровень безработицы остается рекордно низким.

Ранее в мае глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, говоря о 17-м пакете антироссийских санкций Евросоюза, заявил о недостаточности введенных ограничений и поделился планами «раз и навсегда задушить экономику России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нужный для России результат СВО

    ВСУ атаковали дроном машину с мирным жителем в российском регионе

    Британский аналитик оценил переговоры в Стамбуле

    Жители российской многоэтажки пожаловались на кроличий беспредел

    На Украине мужчина выпал из окна ТЦК

    Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры в НХЛ

    Орешкин оценил состояние российской экономики

    Победитель «Битвы экстрасенсов» призвал россиян не ходить к ясновидящим

    Зеленский впервые встретился с вице-президентом США после перепалки в Белом доме

    На Украине высказались о будущих обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости