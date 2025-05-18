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14:16, 18 мая 2025Россия

Появились подробности о новом раунде переговоров по Украине

РИА Новости: Решений по месту нового раунда переговоров по Украине пока нет
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francisco Seco / AP

Конкретных решений по месту и времени проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«Информация о новом раунде пока не поступала», — приводит агентство слова собеседника. Также он посоветовал ориентироваться на заявления российской делегации по итогам раунда, прошедшего в пятницу, 16 мая.

Переговоры представителей России и Украины прошли в пятницу, 16 мая. Они продлились более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Ранее продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле поставили под вопрос. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая.

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