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16:00, 16 мая 2025Мир

Продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле поставили под вопрос

ТАСС: Делегации РФ и Украины не приняли решения о продолжении переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout via Reuters

Делегации России и Украины пока не приняли окончательного решения о возможности продолжения переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегации во дворце, но решения по продолжению раунда пока нет», — сказано в сообщении.

Ранее российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Уточняется, что пока неизвестно, покинет ли делегация России Турцию сегодня.

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

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