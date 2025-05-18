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08:30, 18 мая 2025Бывший СССР

Опубликовано видео пролежавшего три дня в тылу ВСУ российского бойца

Опубликовано видео пролежавшего три дня в тылу ВСУ бойца ВС РФ Бородавко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео, снятое российским бойцом Дмитрием Бородавко после трех суток в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал телеканал Звезда в Telegram.

На ролике штурмовик 242-го мотострелкового полка группировки Вооруженных сил (ВС) России «Центр» рассказывает, как неподвижно лежал в укрытии и передавал информацию о наблюдаемых действиях противника в районе населенного пункта Александрополь. Поясняется, что боец оборудовал свой пост настолько близко к позициям ВСУ, что слышал, куда они направляют свои дроны и о чем говорят во время перекуров.

Все это время Бородавко обходился без воды и еды. Также он вспомнил эпизод, когда у него сработал детектор дронов, когда рядом находились солдаты противника.

Военкоры сообщили о взятии Александрополя 25 марта. С этого момента армия России начала развивать наступление на константиновском направлении. Официально Минобороны заявило о взятии под контроль города 17 мая.

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