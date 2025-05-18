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14:12, 18 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о продолжении переговорного процесса с Украиной

Сенатор Джабаров допустил срыв переговорного процесса со стороны Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украина будет препятствовать продолжению переговорного процесса с Россией, допустил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Я думаю, что украинская сторона всячески будет препятствовать любому продолжению переговоров

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

«Украина уже заявила, что она не признает ни в коем случае российскими территории, которые у нас по Конституции уже вошли в состав России на основе всенародных референдумов. Это основное преткновение. Но у нас железная воля. Жители этих территорий сделал свой выбор», — отметил Джабаров.

Также, по словам сенатора, одно из условий России — отсутствие угрозы со стороны Украины.

«Поэтому [президент России Владимир] Путин правильно сказал, чтобы те люди, которые там живут и пользуются русским языком как родным, не чувствовали притеснение. Иначе ничего не получится», — заключил он.

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Ранее Путин заявил, что результат специальной военной операции (СВО), который нужен России, — устранение причин конфликта, долгосрочный мир и защита русскоязычного населения Украины. Российский лидер заверил, что у Москвы достаточно сил и средств, чтобы завершить СВО с нужным результатом.

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