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22:47, 18 мая 2025Мир

Рубио и Вэнс обсудили с Зеленским ход переговоров по Украине

Рубио и Вэнс обсудили с Зеленским ход переговоров по урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Ukraine President Office/Keystone Press Agency

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили с лидером Украины Владимиром Зеленским ход переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.

Как отмечается, Вэнс, Рубио и Зеленский во время встречи в Риме «обсудили общую цель» по урегулированию конфликта. Политики также «поделились последними данными касательно хода переговоров о прекращении огня и устойчивом мире».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский снова обратился к лидеру США Дональду Трампу, направив ему письмо с просьбой об оказании Киеву военно-промышленной помощи. В свою очередь, газета The Guardian опросила несколько украинских чиновников, которые заявили, что конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет при отсутствии помощи Киеву со стороны США.

Также Зеленский в своих соцсетях написал, что во время встречи с Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине.

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