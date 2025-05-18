Силуанов раскрыл причину своего смеха на совещании с Путиным и бизнесменами

Силуанов: Совещание с Путиным и бизнесменами прошло в позитивном ключе

Прошедшее во вторник, 13 мая, совещание с участием президента Владимиром Путиным и представителями общественной организации «Деловая Россия» прошло в позитивном ключе. Таким образом объяснил причину своего смеха на этой встрече глава Министерства финансов Антон Силуанов. Его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Руководитель ведомства отметил, что деловая встреча носила позитивный характер. В ходе обсуждений было затронуто множество вопросов, которые можно решить. «Есть позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», — прокомментировал свой смех Силуанов. Он добавил, что у представителей Минфина «всегда очень много сложных вопросов». По этой причине, отметил Силуанов, ему «всегда приходится улыбаться».

В ходе деловой встречи с участием Путина и представителей «Деловой России» основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров предложил властям рассмотреть вариант снижения налога на добавленную стоимость (НДС) до трех процентов без права на налоговый вычет для предприятий общественного питания. Он, в частности, выступил за разделение этого налога на две части. По его задумке, компаниям следует выплачивать два процента НДС в федеральный и один процент — в региональный бюджет.

Нынешняя же система сбора НДС, по словам Гончарова, является «сложной в администрировании». Согласно ее основным положениям, от 20-процентного налога на добавленную стоимость освобождены точки общепита, чей суммарный доход не превышает двух миллиардов рублей. При этом объем профильных услуг должен быть не ниже 70 процентов от всего заработка компании. Все это в итоге мешает представителям отрасли масштабировать свой бизнес.

В ходе деловых обсуждений Гончаров также пригласил Путина сходить в ресторан «Теремок». Российский лидер принял это предложение и пообещал посетить заведение, «когда появится возможность».