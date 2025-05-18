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15:25, 18 мая 2025Спорт

«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Спартака»

Игроки «Спартака». Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 22-й минуте Спартак повел в счете благодаря автоголу полузащитника Владислава Шитова. На 42-й минуте красно-белые увеличили преимущество после того, как нападающий Пабло Солари реализовал пенальти.

Таким образом, после 29 матчей «Спартак» промежуточно располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. «Крылья Советов» занимают десятое место с 30 очками. «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 64 очка.

В следующем туре «Спартак» примет подмосковные «Химки», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 24 мая.

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