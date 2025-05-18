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16:34, 18 мая 2025Мир

Стало известно еще об одном звонке Трампа накануне разговора с Путиным

Трамп проведет переговоры с Мерцем, Макроном и Стармером до беседы с Путиным
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером накануне телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова немецкого лидера.

«Мы договорились, что еще раз поговорим с американским президентом в рамках подготовки этого [телефонного] разговора [с Владимиром Путиным]», — отметил Фридрих Мерц журналистам после церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

По словам канцлера, европейские лидеры и президент США полны решимости работать вместе в вопросе украинского урегулирования. Кроме того, он подчеркнул, что в последнее время уже были сделаны некоторые небольшие шаги на пути к достижению мира, а звонки способствуют дальнейшему прогрессу.

О желании Фридриха Мерца поговорить с Дональдом Трампом стало известно сегодня днем. Он обсудил возможность подобного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который также находится в Ватикане.

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