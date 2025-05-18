Мерц заявил о желании поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным

Мерц планирует поговорить с Трампом перед его телефонным разговором с Путиным

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что планирует поговорить с президентом США Дональдом Трампом перед возможным телефонным разговором политика с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Bild.

«Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим — четыре главы государств и правительств — с президентом США», — заявил Мерц, при этом не уточнив, о каких странах идет речь.

По словам канцлера, можно только надеяться, что будет достигнут прогресс. Он добавил, что уже обсудил с госсекретарем США Марко Рубио возможный телефонный разговор Трампа и Путина.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна состояться 19 мая, добавил глава Белого дома.

После беседы с президентом России Трамп намерен созвониться с украинским лидером Владимиром Зеленским.