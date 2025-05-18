В Финляндии столкнулись два вертолета

При столкновении двух вертолетов в Финляндии погибли пять человек

В Финляндии столкнулись и разбились два вертолета. Об этом сообщило эстонское национальное телерадиовещание ERR.

Авиактастрофа произошла в районе аэродрома Эура. По данным финской авиадиспетчерской службы, оба вертолета вылетели из Таллинна и летели рядом до места катастрофы. Уточняется, что столкновение произошло на высоте около 300 метров.

В результате происшествия погибли пять человек. В настоящее время финская уголовная полиция ведет расследование.

Ранее в США разбился вертолет с главой испанского филиала немецкого концерна Siemens и его семьей. Авиакатастрофа попала на камеру. На записи видно, как вертолет переворачивается и резко падает. В реку он вошел носом.