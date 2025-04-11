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10:32, 11 апреля 2025Путешествия

В США разбился вертолет с главой филиала Siemens и его семьей. Трамп назвал видео крушения ужасающим

В США разбился вертолет с главой филиала Siemens Эскобаром и его семьей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США недалеко от города Джерси-Сити разбился вертолет. На нем летел глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар. Вместе с ним была и вся его семья.

Вертолет упал в реку в четверг, 10 апреля, около 15:15 по местному времени. На место происшествия прибыло несколько лодок. Также был задействован еще один полицейский вертолет.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Появились кадры падения вертолета в реку

Проходившие по набережной люди стали очевидцами авиакатастрофы. Момент, когда вертолет упал в реку, они запечатлели на видео.

Telegram-канал Shot

На записи видно, как вертолет переворачивается и резко падает. В реку он вошел носом. Затем от удара об воду раздался громкий хлопок, вверх поднялись сильные брызги. При этом заметно, что в момент падения от вертолета отвалились некоторые части.

Трамп увидел кадры падения вертолета и назвал их ужасающими

Американский президент Дональд Трамп увидел кадры падения вертолета. Он же, написав пост в соцсети TruthSocial, назвал их ужасающими.

«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие», — подметил он.

Тогда же Трамп пообещал, что в ближайшее время появятся первые детали
катастрофы.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Вместе с главой филиала Siemens погибла вся его семья

После катастрофы стало известно, что по крайней мере двух человек вытащили из воды, но об их состоянии ничего не сообщалось. Затем агентство Associated Press написало о гибели всех шести человек, летевших на вертолете.

Уже позже газета New York Post выяснила, что в авиакатастрофе погиб глава филиала Siemens. Вместе с Агустином Эскобаром были его жена и трое несовершеннолетних детей.

Тело пилота опознано не было. На месте работают специалисты, они продолжают исследовать Гудзон. На данный момент все еще нет официальных версий о том, что привело к падению вертолета.

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