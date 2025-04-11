Появились кадры падения вертолета в реку в США

Опубликованы кадры падения вертолета в реку Гудзон в США

Telegram-канал Shot

Появилось видео авиакатастрофы, произошедшей в США неподалеку от города Джерси-Сити, где вертолет упал в реку Гудзон. Их опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в небе воздушное судно перевернулось, после чего «носом» вошло в реку. От удара вертолета об воду раздался громкий хлопок, в воздух поднялись сильные брызги. При этом в момент падения от вертолета отвалились некоторые запчасти.

Инцидент произошел 10 апреля в 22:15 мск. Сообщалось, что спасатели достали из воды двух человек. Позднее появилась информация о том, что на борту находились шесть человек, все они стали жертвами авиакатастрофы.