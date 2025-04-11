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05:05, 11 апреля 2025Мир

Трамп назвал кадры падения вертолета в Гудзон ужасающими

Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в Гудзон недалеко от Нью-Йорка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский президент Дональд Трамп назвал кадры падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка ужасающими. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

Как уточнил глава США, в ближайшее время станут известны детали катастрофы. «Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие», — подчеркнул он.

Инцидент произошел рядом с городом Джерси-Сити. Вертолет полностью ушел под воду, находившиеся на борту шесть человек погибли. Среди них был глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар.

На видео, которое появилось в сети, видно, как в небе вертолет перевернулся, после чего «носом» вошел в реку.

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