Трамп назвал кадры падения вертолета в Гудзон ужасающими

Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в Гудзон недалеко от Нью-Йорка

Американский президент Дональд Трамп назвал кадры падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка ужасающими. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

Как уточнил глава США, в ближайшее время станут известны детали катастрофы. «Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие», — подчеркнул он.

Инцидент произошел рядом с городом Джерси-Сити. Вертолет полностью ушел под воду, находившиеся на борту шесть человек погибли. Среди них был глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар.

На видео, которое появилось в сети, видно, как в небе вертолет перевернулся, после чего «носом» вошел в реку.