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03:49, 11 апреля 2025Мир

В США заявили о гибели главы филиала Siemens при падении вертолета в Гудзон

NYP: Шеф испанского филиала Siemens Эскобар погиб при падении вертолета в Гудзон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета в реку Гудзон у Нью-Йорка вместе со своей семьей. Об этом написала газета The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, шефа испанского филиала Siemens Агустина Эскобара и его семью опознали как жертв падения вертолета в Гудзон. «В результате катастрофы... погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — отмечается в публикации NYP.

При этом тело пилота вертолета на данный момент не опознано.

Инцидент произошел 10 апреля в 22:15 по Москве. Стало известно, что спасатели достали из воды двух человек. Позднее появились данные, что на борту находились шесть человек, все они стали жертвами авиакатастрофы.

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