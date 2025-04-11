В США заявили о гибели главы филиала Siemens при падении вертолета в Гудзон

NYP: Шеф испанского филиала Siemens Эскобар погиб при падении вертолета в Гудзон

Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета в реку Гудзон у Нью-Йорка вместе со своей семьей. Об этом написала газета The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, шефа испанского филиала Siemens Агустина Эскобара и его семью опознали как жертв падения вертолета в Гудзон. «В результате катастрофы... погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — отмечается в публикации NYP.

При этом тело пилота вертолета на данный момент не опознано.

Инцидент произошел 10 апреля в 22:15 по Москве. Стало известно, что спасатели достали из воды двух человек. Позднее появились данные, что на борту находились шесть человек, все они стали жертвами авиакатастрофы.

