В Госдуме высказались о закреплении за 31 декабря статуса выходного

Депутат Нилов: 31 декабря нужно сделать выходным днем вместо 8 января

Закрепление за 31 декабря статуса выходного дня может повлечь за собой дискуссию о расширении праздников на 30 декабря. О таких опасениях властей сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Он заявил, что не согласен с мнением о возможном смещении дискуссии с 31 на 30 декабря. «Последние годы у нас 31 декабря и так выходной день. Но все это в ручном режиме, с дополнительными решениями», — добавил спикер.

Депутат отметил, что во избежание сложностей и «календарной вакханалии» 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе. При этом статус рабочего дня нужно закрепить за 8 января, чтобы не увеличивать число выходных в году.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков оценил вероятность того, что 31 декабря станет постоянным выходным днем. Министр пояснил, что для закрепления этого дня нерабочим требуется внесение изменений в законодательство. При этом любое ведомство может выступить с подобным предложением, после чего оно будет рассмотрено на заседании правительства и внесено в Госдуму.