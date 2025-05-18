Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 18 мая 2025Россия

В Госдуме высказались о закреплении за 31 декабря статуса выходного

Депутат Нилов: 31 декабря нужно сделать выходным днем вместо 8 января
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Закрепление за 31 декабря статуса выходного дня может повлечь за собой дискуссию о расширении праздников на 30 декабря. О таких опасениях властей сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Он заявил, что не согласен с мнением о возможном смещении дискуссии с 31 на 30 декабря. «Последние годы у нас 31 декабря и так выходной день. Но все это в ручном режиме, с дополнительными решениями», — добавил спикер.

Депутат отметил, что во избежание сложностей и «календарной вакханалии» 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе. При этом статус рабочего дня нужно закрепить за 8 января, чтобы не увеличивать число выходных в году.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков оценил вероятность того, что 31 декабря станет постоянным выходным днем. Министр пояснил, что для закрепления этого дня нерабочим требуется внесение изменений в законодательство. При этом любое ведомство может выступить с подобным предложением, после чего оно будет рассмотрено на заседании правительства и внесено в Госдуму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала готовить для Киева документ с условиями для прекращения огня. В США надеются на реалистичные требования

    Опубликовано видео с кадрами пыток в рядах ВСУ

    Тело одного из лидеров ХАМАС нашли в Газе

    Стал известен результат запуска индийской ракеты

    На колесе обозрения в российском регионе ночью забыли человека

    Бекхэм сделал подарок Овечкину

    Путин назвал нужный для России результат СВО

    В США описали новый принцип внешней политики Трампа

    Россиянка побывала в Швеции и описала местные привычки словами «вызывают стыд»

    Патрушев рассказал о новой задаче Балтийского флота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости