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01:57, 18 мая 2025Интернет и СМИ

В Петербурге задержали известного блогера

В Петербурге задержали известного блогера Владоса Мироса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержали популярного блогера Владислава Мирова, более известного под псевдонимом Владос Мирос. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в клубе Department 57, где шло выступление блогера. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) увели самого блогера и его хореографа Анастасию Лукину. Причины задержания пока неизвестны, выступление пришлось перенести.

Миров ведет свой блог в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где на него подписаны 1,8 миллиона человек.

Ранее стало известно, что популярный российский стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) несколько миллионов рублей. Крупный долг перед налоговой нашли у компании блогера «Лунаси», которая занимается торговлей бытовыми электротоварами.

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