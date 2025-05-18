В Петербурге задержали известного блогера Владоса Мироса

В Санкт-Петербурге задержали популярного блогера Владислава Мирова, более известного под псевдонимом Владос Мирос. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в клубе Department 57, где шло выступление блогера. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) увели самого блогера и его хореографа Анастасию Лукину. Причины задержания пока неизвестны, выступление пришлось перенести.

Миров ведет свой блог в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где на него подписаны 1,8 миллиона человек.

Ранее стало известно, что популярный российский стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) несколько миллионов рублей. Крупный долг перед налоговой нашли у компании блогера «Лунаси», которая занимается торговлей бытовыми электротоварами.