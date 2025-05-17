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10:18, 17 мая 2025Интернет и СМИ

У популярного российского стримера нашли крупный долг перед налоговой

Mash: Стример Бустер задолжал налоговой около 4,5 миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @busterzy

Популярный российский стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Крупный долг перед налоговой нашли у компании блогера «Лунаси», которая занимается торговлей бытовыми электротоварами. Фирма Бустера задолжала ФНС около 4,5 миллиона рублей.

Также у стримера есть еще три компании — «Чен вкусно», «Ппенгеймер» и «УК Рейв». Общая выручка всех четырех фирм за год составляет около 96,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что известный психолог и телеведущий Марк Бартон задолжал налоговой более девяти миллионов рублей. Уточнялось, что его основной бизнес связан с продажей видеолекций и психологических программ.

Перед этим долг перед ФНС обнаружили у телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. Она задолжала налоговой более миллиона рублей.

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