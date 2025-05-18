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04:14, 18 мая 2025Наука и техника

В России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами

В России разработали истребитель дронов Як-52Б2
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В России разработали новый способ борьбы с ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Одно из российских опытно-конструкторских бюро представило модификацию легкомоторного истребителя дронов Як-52Б2 на базе учебно-тренировочного самолета Як-52. На него установлена современная авионика, радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора и полуавтоматический карабин 12 калибра.

Благодаря своим летным характеристикам истребитель способен сблизиться с беспилотником противника и, выровняв скорости, поразить цель. Уточняется, что Як-52Б2 должен противостоять БПЛА самолетного типа типа «Лютый» и легкомоторным самолетам в варианте беспилотного использования Aeroprakt A-22.

Украина использует схожий способ. В марте в объектив российского БПЛА попал Як-52, который пытался перехватить российский беспилотник над Одесской областью. Однако, в отличие от российской разработки, огонь по аппарату из стрелкового оружия вел человек, который разместился в кабине инструктора.

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