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15:10, 18 мая 2025Экономика

В России заявили о допустимости возвращения западных компаний

Мантуров: Возвращение западных компаний в РФ допустимо для повышения конкуренции
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Возвращение западных компаний, ушедших с российского рынка, допустимо, если это повысит конкуренцию. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — прокомментировал Мантуров возможные принципы возвращения западных компаний в Россию.

Ранее в мае заместитель главы министерства промышленности и торговли России Роман Чекушов сообщил, что для возвращения на российский рынок иностранным компаниям необходимо проявить инициативу и подать соответствующую заявку. По его словам, пока таких заявок нет.

В том же месяце депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал, что специальные критерии, на основании которых можно было бы запретить возвращение ушедших компаний в Россию, на данный момент отсутствуют.

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